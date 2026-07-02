Çanakkale'de inşaat işçilerinin kaldığı evde yangın: 1 yaralı

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi’nde İzzet Y.'ye ait olan ve inşaat işçilerinin kaldığı müstakil evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

1 İŞÇİ YARALANDI

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale etmek isteyen bir işçi yaralandı.

Yaralanan işçinin olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavisi yapıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.