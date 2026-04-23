Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale’de kaçak göç operasyonu: 30 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Çanakkale’de kaçak göç operasyonu: 30 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

23.04.2026 09:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Çanakkale’de kaçak göç operasyonu: 30 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı.

 

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

30 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Emniyet ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Çanakkale’ye gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 araç ile 15 can yeleği, 12 can simidi ve 3 hava pompasına da el konuldu.

İlgili Konular: #çanakkale #kaçak göçmen