Çanakkale’de kaçak göç operasyonu: 30 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Çanakkale’ye gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Soruşturma kapsamında, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 araç ile 15 can yeleği, 12 can simidi ve 3 hava pompasına da el konuldu.