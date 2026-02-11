Çanakkale’de kadın cinayeti davasında karar: Zeynep Zan’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletinin önünü kesip, tabancayla öldüren Uğur Zan (31) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 16 Mayıs'ta saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Zan toprağa verilirken, yakalanan Uğur Zan tutuklandı.

'KADINA ŞİDDETİN BİLE NE KADAR CEZASI VAR'

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın daha öneki duruşmalarında Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.

KARAR ÇIKTI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada Zeynep Zan'ın yakınları hazır bulunurken, tutuklu sanık Uğur Zan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Güvenlik gerekçesiyle duruşma kapalı yapıldı. Sanık Zan'ın savunması alınıp, tanıklar ve tarafların avukatları dinlenildi. Ardından verilen kısa ara sonrası mahkeme heyeti, sanık Uğur Zan hakkında 'Kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI'

Duruşma çıkışında açıklama yapan Zeynep Zan'ın yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, "Zeynep Zan, iki çocuk annesiydi. Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için boşanmak istiyordu. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı ama maalesef canını kurtaramadı. Boşanmak istediği eşi Uğur Zan, Çanakkale ili Tekzen bölgesinde eşini silahla vurmak suretiyle öldürdü. Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mevcut verilen ceza, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır yaptırım şekli. Herhangi bir indirim de uygulanmadı. Bu nedenle en azından verilen cezanın kederli aileye bir nebze de olsun bir ilaç olduğu kanaatindeyiz. Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin son bulmasını da en büyük temennimizdir" dedi.