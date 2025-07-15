Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'de orman yangını!

15.07.2025 16:40:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarında ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #çanakkale #orman yangını