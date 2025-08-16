Çanakkale’de orman yangını: 5 köy tahliye edildi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesi yakınlarında bulunan ormanlık bölgede başladı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale ediliyor.

KÖYLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yangında tedbiren köyler tahliye edilmeye başladı. Şimdiye kadar Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri olarak toplamda 5 köy tahliye edildi.

Yaşanan tahliye gelişmesini Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından açıkladı.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

Çıkan yangını söndürme faaliyetleri sürüyor ancak yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmaya devam ediyor.

12 UÇAK 12 HELİKOPTER HAVADA

Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, söndürme mücadelesinde 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz, 3 iş makinesi ve 560 personel ile sürdürüldüğünü açıkladı.