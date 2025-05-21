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Çanakkale'de polisin çarptığı öğrenci ağır yaralandı!

Çanakkale'de polisin çarptığı öğrenci ağır yaralandı!

21.05.2025 09:31:00
Güncellenme:
AA
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Çanakkale'de polisin çarptığı öğrenci ağır yaralandı!

Kentte "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

Çanakkale'de şüpheli bir otomobili takibe alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli asayiş ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamacayı sürdürdü.

Ekipler, otomobili Atatürk Caddesi'nde takip ettikleri esnada yolun karşısına geçmek üzere olan ÇOMÜ öğrencisi Doğa G.'ye (22) çarptı. Ağır yaralanan Doğa G., olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Lapseki ilçesi yönüne kaçtığı tespit edilen araç ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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