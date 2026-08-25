Çanakkale'de tarım arazisi ve merada yangın

İlçeye bağlı Dibekli köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında tarım arazisi ile meralık alanda yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyünde ziraat-mera alanında başlayan yangına; 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım" dedi.