Çanakkale depreminin ardından panikleyip balkondan atladı: 'Hayatını kaybetti'

Bursa’da 27 yaşındaki yurttaş, Çanakkale’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkup oturduğu evin 2’nci katından aşağıya atladı. Sokağa düşüp ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:30
Çanakkale depreminin ardından panikleyip balkondan atladı: 'Hayatını kaybetti'
Abone Ol google-news

Dün akşam saat 21.30’da Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldi.

Deprem, Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, İstanbul ve Bursa’dan da hissedildi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden 27 yaşındaki İsmail Toygar isimli şahıs, sarsıntıyla birlikte panik olup ikamet ettiği 2. kattaki evin  balkonun demirlerinden aşağıya doğru sarkıp kendisini bıraktı.

Alt kattaki evin balkon demirlerine takılıp yere düşen İsmail Toygar, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. O sırada dışarıya çıkan mahalle sakinlerinin görüp ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Toygar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç adamın cesedinin olay yeri polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı belirtildi. Olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesine gelen Toygar’ın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.


çanakkale haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç gerçek ortaya çıktı

Depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç gerçek ortaya çıktı
Depremzede kadınını Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği yöntem gelir kapısı oldu

Depremzede kadınını Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği yöntem gelir kapısı oldu
Uzmanından 'deprem' açıklaması: 'İhtimal çok yüksek...'

Uzmanından 'deprem' açıklaması: 'İhtimal çok yüksek...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'yi seçim korkusu sardı: Partililer hangi eleştirileri yapıyor?

AKP'yi seçim korkusu sardı: Partililer hangi eleştirileri yapıyor?
Günlük burç yorumları: 6 Şubat 2024 Çarşamba Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 6 Şubat 2024 Çarşamba Koç burcu yorumu
AKP'nin seçim aracı İmamoğlu'na 'yakalandı': 'Sesi kapattı, dayanamadı'

AKP'nin seçim aracı İmamoğlu'na 'yakalandı': 'Sesi kapattı, dayanamadı'
6 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

6 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?
Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı

Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı
Dilan Telkök ile Berkay Hardal’dan bebek müjdesi!

Dilan Telkök ile Berkay Hardal’dan bebek müjdesi!
Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı

Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı
İstanbul’daki 28 zincir markette kırmızı et fiyatları sabitlendi.Kırmızı et ne kadar olacak?

İstanbul’daki 28 zincir markette kırmızı et fiyatları sabitlendi.Kırmızı et ne kadar olacak?