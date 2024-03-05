Çanakkale depreminin ardından panikleyip balkondan atladı: 'Hayatını kaybetti'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:30

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:30

Dün akşam saat 21.30’da Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldi.

Deprem, Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, İstanbul ve Bursa’dan da hissedildi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden 27 yaşındaki İsmail Toygar isimli şahıs, sarsıntıyla birlikte panik olup ikamet ettiği 2. kattaki evin balkonun demirlerinden aşağıya doğru sarkıp kendisini bıraktı.

Alt kattaki evin balkon demirlerine takılıp yere düşen İsmail Toygar, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. O sırada dışarıya çıkan mahalle sakinlerinin görüp ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Toygar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç adamın cesedinin olay yeri polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı belirtildi. Olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesine gelen Toygar’ın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.