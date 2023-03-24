Çanakkale Savaşları’ndan kalma patlamamış top mermileri bulundu
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Belediye Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’ndan kalma zırh delici özelliğe sahip patlamamış 4 top mermisi buldu. Toplar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilecek.
Çanakkal'de Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bugün saat 12.00 sıralarında Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörünün kepçeyle kazma işlemi sırasında top mermisi bulundu.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, top mermilerinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kalma zırh delici özelliğe sahip 4 adet patlamamış top mermisi de imha edilmeyerek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilecek.
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