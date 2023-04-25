Çanakkale Savaşlarıyla, askeri stratejisi ve başarısını tüm dünya kabul etti: Atatürk’ün tarih yazdığı yer
Tarihin seyrini değiştiren, denizde ve karada toplam 287 gün süren Çanakkale Savaşlarının en önemli aşamalarından biri olan Gelibolu çıkarması, 108 yıl önce bugün yapıldı. Deniz savaşlarında başarı elde edemeyen İngilizlerin kara harekâtı, Mustafa Kemal Atatürk engelini aşamadı ve tarih yeniden yazıldı.
Çanakkale’deki Mustafa Kemal etkisini Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı anlattı.
Atatürk’ü tarih sahnesine çıkaran Çanakkale Savaşları, karada, 25 Nisan 1915’den 9 Ocak 1916’ya 260 gün sürdü. İşgal kuvvetleri 252 bin, Türk kuvvetleri 213 bin 882 olmak üzere 465 bin 882 kayıp verdi. Kara savaşlarının deniz savaşlarının başarısızlığı sonrası İngiltere’nin yeni stratejisi olduğuna değinen Doç. Dr. Elmacı, “Mustafa Kemal’in cephedeki başarısı, dünyada kabul edilmiştir” dedi
Mustafa Kemal’in öngörülerinde haklı çıktığını söyleyen Elmacı, “Büyük bir ordu ile yapılan çıkartmanın püskürtülmesinde, özellikle 25 Nisan’daki direnişte, askeri stratejisi ve askerleri yönlendirmedeki başarısı kulaktan kulağa yayıldı” diye konuştu. “Mustafa Kemal’in 1918’de Avustralya basınına verdiği demeçte sürece hakimiyetini ortaya koyduğunu” belirten Elmacı, “Anzakların güçlü geldiğini ancak geniş alana yayılarak hata yaptıklarını, kendisinin düşmanın arkasından dolanarak asıl merkezdeki kuvvetleri durdurduğunu belirtir” ifadelerini kullandı.
Elmacı, bu başarıda Mustafa Kemal’in çizdiği cesur ve kararlı profilin de büyük etkisinin olduğunu söyledi. Bu durumun başta Almanya ve Avustralya olmak üzere yabancı basında büyük övgü aldığını belirten Elmacı, şöyle konuştu
“Dönemin şartlarına rağmen Türk basınında Mustafa Kemal’den ‘Anafartalar Kahramanı’ ve ‘İstanbul ile hilafeti iki kere kurtaran komutan’ olarak bahsedildi. Direnişin küresel ölçekte sonuçları oldu, Batı emperyalizminin öngöremediği Atatürk gerçeği savaşı uzatmasıyla dengeleri değiştirdi.”
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