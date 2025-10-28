Çanakkale Valiliği LGBTİ+'ların etkinliklerine yasak getirdi

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, LGBTİ+'ların kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valiliğin X hesabından yasak kararına ilişkin açıklama yapıldı.

"İKİ GÜN SÜREYLE YASAKLANDI"

Açıklamada, "Yaşanması muhtemel menfi olayların önüne geçilebilmesi, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeniyle güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel ahlak ve asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ile yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince Çanakkale il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27 Ekim saat 12.00'den, 28 Ekim saat 23.59'a kadar iki gün süreyle LGBTİ+ adı altında düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek mahiyetindeki eylem ve etkinliklerin, açık ve kapalı yer toplantılarının, park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtımı, afiş ve pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival, film gösterimi benzeri eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi.

Kentte faaliyet gösteren LGBTİ+ toplulukları alınan karara tepki gösterdi.