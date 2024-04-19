Çanakkale Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

Çanakkale Valiliği, akşam saatlerinde etkili olacak sağanak yağmur nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:42
Çanakkale Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı
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Çanakkale’de akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle Çanakkale Valiliği, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu. Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, motokurye, scooter ve elektrikli scooterlerin trafiğe çıkışı valilik tarafından yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale’nin batı kesimlerinde sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Çanakkale Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 21.00’de başlayarak 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar devam edecek ‘Çanakkale il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat’ meteorolojik uyarısı yapılmıştır. Çanakkale il genelinde yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m) olması beklenmektedir. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, motokurye, scooter ve elektrikli scooterlerin trafiğe çıkışı valilik tarafından yasaklandı. Çanakkale Valiliği yapılan açıklamada, “Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 21.00’den başlayarak 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.


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