Çanakkale'de 35 kaçak göçmen ile 6 kaçakçı yakalandı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:21

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:28

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Körüktaşı köyü, Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda kamyonet içinde 34’ü Afganistan, 1’i İran uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere öncülük eden 3 araç içindeki kaçakçılar S.İ.Ö., B.Y., H.Y., O.Ç.,M.F. ve U.B.A. gözaltına alındı. Kaçakçıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Araçlar ise yed-i emin otoparkına çekildi. Bot ile bot motoruna el konuldu.

Yakalanan 35 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.