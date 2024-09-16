Çanakkale’de 40 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 40 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:34

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botları TCSG-28 ve KB-4304 tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 19’u çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesi Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale

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