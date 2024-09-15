Çanakkale'de deprem mi oldu? 15 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? 15 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Eylül'de meydana gelen depremler...
ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
15 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
08:50:24 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
08:16:54 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
06:35:00 -.- 1.4 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:21:03 -.- 1.8 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
05:49:24 -.- 1.8 -.- BALIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
05:46:49 -.- 1.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:37:53 -.- 1.2 -.- KURECI-EMET (KUTAHYA)
04:40:52 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:18:57 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
04:15:36 -.- 2.2 -.- GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)
03:44:53 -.- 2.1 -.- GULTEPE-MURADIYE (VAN)
03:05:03 -.- 1.3 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
02:55:54 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
02:29:55 -.- 1.8 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
02:10:43 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:59:25 -.- 1.2 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:45:09 -.- 1.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
01:20:49 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
00:47:04 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
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