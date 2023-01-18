Çanakkale'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Çanakkale'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.D.G., yakalanarak tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:43
Çanakkale'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.D.G.'nin, Ezine ilçesinde olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Harekete geçen polis ekipleri, 16 Ocak'ta düzenlediği operasyon ile eski özel kurum öğretmeni B.D.G.'yi yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


FETÖ/PDY fetö çanakkale

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