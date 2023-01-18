İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, polis tarafından yakalanan ve itirafçı olan şüpheli B. Ç'nin ifadesi, teşhisleri doğrultusunda ve dijital materyallerin incelenmesiyle toplanan deliller kapsamında örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin gözaltı kararı verildi.
Polis tarafından İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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