Çanakkale'de acı olay... Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 17 yaşındaki Mert öldü

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:24

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:25

Feci kaza, saat 23.00 sıralarında Çan-Biga kara yolunda meydana geldi. Mert Gül yönetimindeki 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ MERT KURTARILAMADI

Sağlık ekibi Mert Gül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray Karakaya ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.