Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 18 yaralı

Afyonkarahisar'da TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 18 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:29

Kaza Dinar-Çay karayolu Akça köyü yakınlarında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada yolcu otobüsüyle TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sadık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, ekipler karayolundaki trafiğin normale dönmesi için yoğun bir uğraş veriyor.


Etiketler: #akaryakıt #yakıt #Yangın

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