Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Kabatepe-Gökçeada hattında, perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması,fırtına nedeniyle 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin bazılarının iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firmasından yapılan duyuru şu şekilde:
"-31 Mart Perşembe beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den ise saat 11:00'de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.
-1 Nisan Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bulunan tüm seferler iptal edilmiştir."
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