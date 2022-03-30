Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

30 Mart 2022 Çarşamba, 16:39

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması,fırtına nedeniyle 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin bazılarının iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firmasından yapılan duyuru şu şekilde:

"-31 Mart Perşembe beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den ise saat 11:00'de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

-1 Nisan Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bulunan tüm seferler iptal edilmiştir."