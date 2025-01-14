Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:15

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.


Etiketler: #çanakkale #feribot seferleri #Feribot

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