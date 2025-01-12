Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı-Marmara hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi!
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AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:44

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı-Marmara hattındaki bazı feribot seferlerinin pazartesi günü iptal edildiği açıklandı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 13 Ocak 2025 pazartesi Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan ise saat 11.30 ve 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.


Etiketler: #Balıkesir #Erdek #feribot seferleri #Feribot

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