Çanakkale'de cinnet geçirdiği iddia edilen bir kişi annesini ve babasını öldürdü
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu’nu (63) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da babasının işlettiği köy kahvesine giderek, muhtara cinayeti işlediğini itiraf etti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Karakoloğlu, evlerinde annesi Refika ve babası Ali Karakoloğlu’nu bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü.
Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra, babası tarafından işletilen köy kahvesine giderek durumu Muhtara Süleyman Yalçın’a anlattı. Muhtar tarafından durum Jandarmaya bildirmesi üzerine köye gelen Jandarma ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.
Ailenin komşusu Necip Sarı, kendisinin işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirterek, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, anne ve babasıyla tartışmış. Evde bir şeyler olmuş. Anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine giderek olayı muhtara anlatmış" dedi.
Katil zanlısı Mustafa Karakoloğlu'nun, Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Refika ve Ali Karakoloğlu çiftinin cenazeleri Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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