Çanakkale'de dehşet: Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

Çanakkale’de emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü. Öğretmen daha sonra jandarmaya teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:27
Çanakkale'de dehşet: Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Bayatlar köyünde ikamet eden emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak’ın evinin bahçesine gelen eski kayınbiraderi aynı köyde ikamet eden Basri Yılmaz ile tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Kavganın büyümesi üzerine, Halil İbrahim Bayrak av tüfeği ile eski kayınbiraderi Basri Yılmaz’a ateş etti. Yılmaz, Olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Halil İbrahim Bayrak, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, Basri Yılmaz’ın cenazesi savcılık tarafından otopsi yapılması için Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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