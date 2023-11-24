Masterchef'te Öğretmenler Günü'ne özel bölüm... Konuklar yarışmacıları şaşırttı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 21:28

Güncelleme: 24.11.2023 - 21:28

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük ödül için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 24 Kasım'da büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı içli köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Alican oldu. Alican kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Alican

Cemre

Esra

Hasan

Barbaros

Dilara

KIRMIZI TAKIM

Batuhan

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Sergen

İLK TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

İlk takım oyunu kaybeden kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre eleme potasına Barbaros'u gönderdi. Yapılan oylama sonucu ise potaya giren ikinci isim Dilara oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasına Hasan'ı gönderdi. Oylama sonucu eleme adayı olarak Alican belirlendi.

ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı Esra ile Cemre oynadı. Kazanan Cemre olduğu için Esra oylama olmadan direkt eleme adayı seçildi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takım bu hafta 3-0 kaybetti.

Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Dilara, Alican, Barbaros, Hasan ve Esra olarak belirlendi.

ALLSTAR'DA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

24 Kasım'da yayımlanan bölümde Öğretmenler Günü'ne özel olarak yarışmacıların öğretmenleri programa katıldı. Ödül oyununda yarışmacılar öğretmenleri ile birlikte başlangıç, ana yemek ve tatlı yapacak.

Cemre - Tolga (Başlangıç)

Alican - Batuhan (Başlangıç)

Esra - Eren (Ana Yemek)

Dilara - Kıvanç (Ana Yemek)

Hasan - Sergen (Tatlı)

Barbaros - Tahsin (Tatlı)