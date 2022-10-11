Çanakkale'de dehşet: Tüpü çakmakla test eden kişi, yanarak can verdi
Çanakkale’nin Çan ilçesinde, evinde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol etmek isteyen bir kişi, yangın çıkararak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci olay, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı.
YANARAK YAŞAMAMINI YİTİRDİ
Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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