Çanakkale'de dehşet: Tüpü çakmakla test eden kişi, yanarak can verdi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, evinde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol etmek isteyen bir kişi, yangın çıkararak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
11 Ekim 2022 Salı, 09:21
Çanakkale'de dehşet: Tüpü çakmakla test eden kişi, yanarak can verdi
Abone Ol google-news

Feci olay, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı. 

YANARAK YAŞAMAMINI YİTİRDİ

Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. 

Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


çanakkale çakmak tüpü Tüp Ev tipi tüp çakmak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler