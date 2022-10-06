Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını

Son dakika gelişmesi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 13:26
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını
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Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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