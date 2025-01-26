Çanakkale'de denizde mayın bulundu!

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan mayın kontrollü şekilde imha edildi.

Çanakkale'de denizde mayın bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 10:53

Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar tarafından Çanakkale Savaşları’ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını tespit edildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi.

SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.


Etiketler: #çanakkale #mayın #deniz

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