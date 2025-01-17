Öğrencilerden 'Ferdi Tayfur' şarkılı video: Takdir belgesi alamayınca 'Gassal'a gönderme yaptılar

Kocaeli’de ilk ve ortaokul öğrencileri, Gassal dizinden esinlenerek takdir belgesini kıl payı kaçıran öğrenciler için video çekti. Okulun instagram sayfasından yayınlanan video binlerce kez izlenildi.

Öğrencilerden 'Ferdi Tayfur' şarkılı video: Takdir belgesi alamayınca 'Gassal'a gönderme yaptılar
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İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:55

Gebze ilçesinde bulunan Farabi İlk ve Ortaokulu öğrencileri çektikleri video ile, takdir belgesini kılpayı kaçıran öğrencileri ağlattı.

"İÇİM YANAR..."

Okulun son gününde karnelerini alan öğrenciler, "İçim yanar" şarkısı ile öğretmenlerine gönderme yaptı.

Video binlerce kez paylaşıldı.


Etiketler: #gassal #gassal dizi #takdir belgesi

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