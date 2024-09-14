Naci Görür'den iki kente 7,2'lik deprem uyarısı! Bu kez İstanbul değil...

Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:20

Güncelleme: 14.09.2024 - 11:20

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki deprem riski konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, yaptığı açıklamada İstanbul'un deprem riski taşıyan şehirlerin başında gelmediğini belirtti ve dikkat edilmesi gereken bölgeler hakkında bilgi verdi.

Görür, Adana'nın deprem riski taşıdığını belirtti. Görür, “Adana'da dikkatli olmak gerekiyor. Burada Doğu Anadolu fayının kolları bulunuyor. Enerji transferi olabilir ve bu durum bir depremi tetikleyebilir” dedi.

'HAKKARİ'DE DE DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR'

Ayrıca, Hakkari yöresinde de olası bir sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çeken Görür, “Maraş depremleri Doğu Anadolu Fay Hattı'nı hareket ettirdi ve Arabistan levhasının kuzeye doğru kaymasına neden oldu. Bu hareketler Hakkari yöresini sıkıştırmış olabilir. Bilimsel öngörüm, Hakkari’de de dikkatli olunması gerektiği yönündedir” şeklinde konuştu.

Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki hareketlerin Bingöl ve Erzincan arasındaki kesimlerde de deprem riskini artırabileceğini belirtti.

“Bu bölgede 7,2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış kesimlerinin de tetiklenebileceğini düşünüyorum” dedi.

Naci Görür, enerji transferlerinin faylar arasında geometrik ilişkiler nedeniyle mümkün olduğunu ve bu hareketlerin tetikleyici olabileceğini sözlerine ekledi.