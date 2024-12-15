Çanakkale’de depremde hasar gördüğü iddia edilen okul binasında eğitim sürüyor

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezi’nde geçen perşembe günü 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle Gelibolu Anadolu Lisesi’nin binasında derin çatlaklar oluştuğu ancak eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmediği iddia edildi.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Çanakkale Şubesi Gelibolu Temsilciliği Başkanı Veli Özmen, okul binasının hasar almasıyla öğrencilerin okula bile gelmediğini belirtirken “Öğrenciler eylem yaparak yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer okula geldi. Karot testi yapılacak. Ancak test süreci birkaç ay sürecek. Şu an okulda eğitim devam ediyor. Test sürecinin hızlanmasını istiyoruz” dedi.

‘BİR ŞEY OLMAZ’

Yetkililerin, binanın incelenmesine ilişkin süreçleri oyaladığıyla ilgili şüpheleri olduğunu söyleyen Özmen şöyle konuştu: “Öğrenciler depremde çok korkmuş, duvarlardan çatırtı sesleri gelmiş. Veliler de ayaklandı bu sebepten dolayı. Bu binadan çok daha iyi durumda olup çürük raporu olan okullar var. Eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik taleplerin de yetkililere iletildiğini ancak cevap olarak ‘Bir şey olmaz, devam edeceksiniz’ dendiğini öğrendik. Okulun Doğal Afet Sigortaları Kurumu raporunun da olmadığı belirtiliyor. Yine edindiğimiz bilgilere göre defalarca talep edilmesine karşın, incelemeye gelen ekip çürük raporu vereceği için okula yetkili gönderilmiyor. Tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek sürecin oyalanması istendiği izlenimine kapıldık.”