Çanakkale’de depremde hasar gördüğü iddia edilen okul binasında eğitim sürüyor
4.4’lük depremde duvarlarında çatlaklar meydana gelen binada ders yapmak istemeyen öğrencilerin okula gelmediği belirtildi.
Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezi’nde geçen perşembe günü 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle Gelibolu Anadolu Lisesi’nin binasında derin çatlaklar oluştuğu ancak eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmediği iddia edildi.
Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Çanakkale Şubesi Gelibolu Temsilciliği Başkanı Veli Özmen, okul binasının hasar almasıyla öğrencilerin okula bile gelmediğini belirtirken “Öğrenciler eylem yaparak yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer okula geldi. Karot testi yapılacak. Ancak test süreci birkaç ay sürecek. Şu an okulda eğitim devam ediyor. Test sürecinin hızlanmasını istiyoruz” dedi.
‘BİR ŞEY OLMAZ’
Yetkililerin, binanın incelenmesine ilişkin süreçleri oyaladığıyla ilgili şüpheleri olduğunu söyleyen Özmen şöyle konuştu: “Öğrenciler depremde çok korkmuş, duvarlardan çatırtı sesleri gelmiş. Veliler de ayaklandı bu sebepten dolayı. Bu binadan çok daha iyi durumda olup çürük raporu olan okullar var. Eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik taleplerin de yetkililere iletildiğini ancak cevap olarak ‘Bir şey olmaz, devam edeceksiniz’ dendiğini öğrendik. Okulun Doğal Afet Sigortaları Kurumu raporunun da olmadığı belirtiliyor. Yine edindiğimiz bilgilere göre defalarca talep edilmesine karşın, incelemeye gelen ekip çürük raporu vereceği için okula yetkili gönderilmiyor. Tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek sürecin oyalanması istendiği izlenimine kapıldık.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Nevşin Mengü hakkında karar
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Müge Anlı'nın eşine yeni görev
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu