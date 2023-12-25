Çanakkale'de dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, Yenice'nin Yarış köyünde yaşayan M.S'nin, 13 Aralık'ta kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dün yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli H.B. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, diğer şüpheli V.E. İzmir'de yakalandı.
Gözaltına alınarak Çanakkale'ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından götürüldükleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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