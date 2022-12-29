Çanakkale’de EYT’liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sonrası açıklama yaparak düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin yurttaşınemekli olacağını söyledi.

Bunun üzerine Çanakkale’de bugün EYT’den yararlanacak yurttaşlar, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıraya girdiğini söyleyen bir yurttaş, "EYT bana yaklaşık 11 yıl önce vurmuştu. Şu anda yeni kanundan yararlanıp inşallah emekli olacağız. Ben daha önce evraklarımı hazırlamıştım. Sadece askerlik borçlanmasını ödemek için geldim. Geri kalan evraklarım zaten hazırdı. Sadece kağıt teslim edip, yasanın kanunlaşmasını bekleyeceğim" dedi.