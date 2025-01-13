Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:52

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.


Etiketler: #çanakkale #feribot seferleri #Feribot

İlgili Haberler

Tüm seferler iptal: Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yapılamıyor

Tüm seferler iptal: Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yapılamıyor
Dikili’den Midilli’ye feribot seferleri başlıyor

Dikili’den Midilli’ye feribot seferleri başlıyor
Çanakkale'de 'fırtına' etkisi: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de 'fırtına' etkisi: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler