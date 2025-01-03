Dikili’den Midilli’ye feribot seferleri başlıyor

İzmir'in Dikili ilçesi ile Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Dikili’den Midilli’ye feribot seferleri başlıyor
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:44

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle başlayacak seferler için "www.ido.com.tr" adresinden bilet alınabileceğini belirtti.

Dikili-Midilli seferlerinin yoğun çabaların sonucunda 16 Mayıs 2025'te başlayacağını aktaran Kırgöz, "Ege'nin iki yakasını birleştiren bu yeni ulaşım hizmeti, bölge halkına hem ekonomik hem de kültürel anlamda fayda sağlayacak. Ege'nin iki yakası için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #dikili #Midilli Adası #Feribot #İzmir

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