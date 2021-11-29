Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:15

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.