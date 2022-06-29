Çanakkale’de HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi
Çanakkale’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde terör örgütü PKK'lı isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından Cemre, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Cemre, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cemre, geçen günlerde gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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