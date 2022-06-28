Tahliye edilen eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç itiraz üzerine tutuklandı

Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece tahliye edilen, İçişleri Bakanlığı'nın rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırdığı eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

AA
28 Haziran 2022 Salı, 17:26
Tahliye edilen eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç itiraz üzerine tutuklandı
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, Cem T. ve esnaf Tolga Ö. hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine, 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Yakalanan Sevinç ve Cem T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tolga Ö'nün yakalama çalışmaları sürüyor.

Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 4 gün önce başlanmıştı.

Mahkeme heyeti dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla 3 sanığı tahliye etmişti.


Kırklareli Tahliye Ender Sevinç
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