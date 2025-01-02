Çanakkale’de kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı!

Biga ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Aramalarda; 4 kürek, 4 kazma, balta, el dedektörü, orak, 4 bakır altın arama çubuğu, kafa lambası ve maket bıçağı ele geçirildi.

Çanakkale’de kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:01

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 kürek, 4 kazma, balta, el dedektörü, orak, 4 bakır altın arama çubuğu, kafa lambası ve maket bıçağı ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.



Etiketler: #çanakkale #gözaltı #KAÇAK Kazı #Operasyon

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