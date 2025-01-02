Çanakkale’de kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı!
Biga ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Aramalarda; 4 kürek, 4 kazma, balta, el dedektörü, orak, 4 bakır altın arama çubuğu, kafa lambası ve maket bıçağı ele geçirildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 kürek, 4 kazma, balta, el dedektörü, orak, 4 bakır altın arama çubuğu, kafa lambası ve maket bıçağı ele geçirildi.
Hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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