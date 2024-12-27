Tüm materyallere el konuldu: Jandarmadan 'kaçak kazıya' suçüstü

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:57

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:58

Kars ili Merkez ilçesi, Esenkent Köyü sınırları içerisinde S.Ç. (E-46), M.A. (E-26), O.C.A. (E-27), Y.K. (E-31), T.E. (E-44- Azerbaycan Uyruklu) ve R.I. (E-39 Azerbaycan Uyruklu) isimli şahıslar izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların kazıda kullandığı; 2 adet metal arama dedektörü ve aparatı, 1 adet dijital dedektör göstergesi ve çantası, 1 adet dedektör çantası, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 3 adet murç, 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 çift inşaat eldiveni ve 2 adet kova, ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak, tarihi değerleri korumak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlara hizmet etmeye devam edileceği mesajını verdi.