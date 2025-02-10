Çanakkale'de 'kar' etkisi: 2 ilçede eğitime ara

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:01

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:02

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Konuyla ilgili Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

Çan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece Çan ilçemizde ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.