Çanakkale'de kar yağışı etkili oluyor
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarının ardından kentte fırtına ve kar yağışı etkili oluyor.
Merkez, Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.
Çanakkale İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler merkezde 1, Bayramiç'te 3, Biga'da 2, Çan'da 2, Lapseki'de 2 ve Yenice'de 3 olmak toplamda 13 ekip beyaza bürünen yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
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