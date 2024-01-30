TBMM Genel Kurulu toplandı: Can Atalay kararı okunacak mı?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:01

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:02

Türkiye Büyük Mİllet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, son dönemde Bayburt'a yapılan yatırımlar; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in sorunları; DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp "Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri" hakkında gündem dışı konuştu.

Öte yandan DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.

CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladmıştı.

Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" şeklinde konuşmuştu.