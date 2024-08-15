Çanakkale’de orman yangını: 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kentteki 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:09
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Manisa'da devam eden orman yanıgınına 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Ekiplerin müdehalesi devam ediyor. 


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