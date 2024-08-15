Manisa'daki orman yangını sürüyor!

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:05
Manisa'daki orman yangını sürüyor!
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Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlerle mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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