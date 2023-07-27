Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor...

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün akşam başlayan orman yangını 9 saattir devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:15
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor...
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Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı.


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