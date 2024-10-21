Çanakkale’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:49

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Türkmenli köyü mevkisinde meydana geldi. Bir süt firmasına ait işletmeden çıkan 17 TP 364 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Yavaş’a (37) Türkmenli köyü mrvkisinde Hasan Mert Y. idaresindeki 34 U 7533 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Mehmet Yavaş ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Yavaş, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #çanakkale #motosiklet #otomobil

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