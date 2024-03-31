Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Çanakkale Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:10

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:10

Çanakkaleliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Çanakkale'de seçimi hangi aday kazandı?

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Jülide İskenderoğlu

CHP Muharrem Erkek

DEM Parti Canan Aytaç-Çetin Avcı

İYİ PARTİ Alaaddin Burak Kunt

SAADET Şaban Sarı

YRP Cahit Bolelli

BBP Mevlüt İşbilir

VATAN Serkan Özbakır

ÇANAKKALE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Çanakkale 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.