Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Çanakkale Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Çanakkale'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları....
Çanakkaleliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Çanakkale'de seçimi hangi aday kazandı?
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Jülide İskenderoğlu
CHP Muharrem Erkek
DEM Parti Canan Aytaç-Çetin Avcı
İYİ PARTİ Alaaddin Burak Kunt
SAADET Şaban Sarı
YRP Cahit Bolelli
BBP Mevlüt İşbilir
VATAN Serkan Özbakır
ÇANAKKALE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Çanakkale 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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