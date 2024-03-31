Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Çanakkale Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Çanakkale'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:10
Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Çanakkale Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Çanakkaleliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Çanakkale'de seçimi hangi aday kazandı? 

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Jülide İskenderoğlu

CHP Muharrem Erkek

DEM Parti Canan Aytaç-Çetin Avcı

İYİ PARTİ Alaaddin Burak Kunt

SAADET Şaban Sarı

YRP Cahit Bolelli

BBP Mevlüt İşbilir

VATAN Serkan Özbakır

ÇANAKKALE'DE  SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Çanakkale 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 haberleri yerel seçim haberleri çanakkale haberleri yerel seçimler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!

Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'

ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu