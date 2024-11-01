Çanakkale’de silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:07

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:07

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin önlenesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, birden fazla kişiyle hareket etmek suretiyle silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 5’i Biga’da, 1’i Kocaeli’de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. 7 adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.