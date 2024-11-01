Çanakkale’de silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı
Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5’i Biga ilçesinde, 1’i Kocaeli’de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin önlenesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, birden fazla kişiyle hareket etmek suretiyle silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 5’i Biga’da, 1’i Kocaeli’de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. 7 adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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