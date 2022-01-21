Çanakkale’de trafik kazası: 4 yaralı

21 Ocak 2022 Cuma, 08:42

Edinilen bilgiye göre, Yenice’den Çan’a gelmekte olan 17 SK 337 plakalı kamyonet ile Çan’dan Yenice’ye gitmekte olan 10 ABS 333 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan 4 kişi 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.