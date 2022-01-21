Çanakkale’de trafik kazası: 4 yaralı
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice’den Çan’a gelmekte olan 17 SK 337 plakalı kamyonet ile Çan’dan Yenice’ye gitmekte olan 10 ABS 333 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan 4 kişi 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü yatırım bankasından petrol öngörüsü
- Aykut Kocaman sözleri çok konuşulmuştu
- Ege'de filo krizi
- Gökhan Özoğuz isyan etti
- Galatasaray'ın eski yıldızından flaş istifa paylaşımı!
- Zoom'dan cinsel içerikli görüntüler yayımlandı
- Kritik zirveye saatler kaldı
- Dolar güne dalgalı seyir izleyerek başladı
- Kenya'daki fil ikiz doğurdu
- AKP'li belediyeden gaziye 'Halk Ekmek' eziyeti